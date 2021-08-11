СИЗО. Фото: УП

https://racurs.ua/n158659-polzovatsya-internetom-i-telefonom-razreshat-v-sizo-dokument.html

Ракурс

Интернет и телефон хотят разрешить в СИЗО. Кабинет министров инициировал экспериментальный проект в следственных изоляторах.

Отныне взятые под стражу лица смогут пользоваться телефонами и выходить в интернет. Об этом стало известно во время заседания правительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что показательное задержание «воров в законе» провели иванофранковские полицейские. Двум так называемым «смотрящим» вручили подозрения в рэкете. Несмотря на то, что те уже находились в камере СИЗО, им сковали руки и положили лицом к полу.