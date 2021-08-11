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Ракурс
СИЗО. Фото: УП

Пользоваться интернетом и телефоном разрешат в СИЗО (ДОКУМЕНТ)

11 авг 2021, 14:18
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Интернет и телефон хотят разрешить в СИЗО. Кабинет министров инициировал экспериментальный проект в следственных изоляторах.


Отныне взятые под стражу лица смогут пользоваться телефонами и выходить в интернет. Об этом стало известно во время заседания правительства.

Документ. Фото: Телеграм ГончаренкоНапомним, ранее мы сообщали, что показательное задержание «воров в законе» провели иванофранковские полицейские. Двум так называемым «смотрящим» вручили подозрения в рэкете. Несмотря на то, что те уже находились в камере СИЗО, им сковали руки и положили лицом к полу.

Источник: Ракурс


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