Талибы захватили девять провинций Афганистана и выпустили сотни заключенных

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Ракурс

В Афганистане боевики радикального движения «Талибан» в ночь на среду, 11 августа, захватили город Файзабад, столицу провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Местный депутат Забихулла Аттик подтвердил, что правительственные войска покинули город после нескольких дней тяжелых боев. Об этом сообщает Al Jazeera.

Город стал уже девятым провинциальным центром, над которым установили контроль боевики. В захваченных городах они выпускают из тюрем всех заключенных.

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в окруженную талибами столицу провинции Балх — города Мазари-Шариф, также на севере страны. Он хочет поддержать правительственные силы на фоне расширения территориальных достижений боевиков.

Как известно, масштабное наступление боевиков началось на фоне решения США относительно вывода своих войск из Афганистана.

Напомним, 10 августа боевики движения «Талибан» в ходе активного наступления, которое проходит на фоне вывода американских войск, взяли под свой контроль уже 65% территории Афганистана.

Источник: Al Jazeera