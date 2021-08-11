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Ракурс
СІЗО. Фото: УП

Користуватися інтернетом та телефоном дозволять в СІЗО (ДОКУМЕНТ)

11 сер 2021, 14:18
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Інтернет та телефон хочуть дозволити у СІЗО. Кабінет міністрів ініціював експериментальний проект у слідчих ізоляторах.

Відтепер взяті під варту особи зможуть користуватися телефонами та виходити в інтернет. Про це стало відомо з засідання уряду.


Документ. Фото: Телеграм Гончаренка

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що показове затримання «злодіїв у законі» провели івано-франківські поліцейські. Двом так званим «смотрящим» вручили підозри у рекеті. Попри те, що ті уже перебували у камері СІЗО, їм скували руки і поклали обличчями до підлоги.

Джерело: Ракурс


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