СІЗО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158659-korystuvatysya-internetom-ta-telefonom-dozvolyat-v-sizo-dokument.html

Ракурс

Інтернет та телефон хочуть дозволити у СІЗО. Кабінет міністрів ініціював експериментальний проект у слідчих ізоляторах.

Відтепер взяті під варту особи зможуть користуватися телефонами та виходити в інтернет. Про це стало відомо з засідання уряду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що показове затримання «злодіїв у законі» провели івано-франківські поліцейські. Двом так званим «смотрящим» вручили підозри у рекеті. Попри те, що ті уже перебували у камері СІЗО, їм скували руки і поклали обличчями до підлоги.