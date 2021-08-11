В Україні з’явиться державна мережа цифрового телебачення, фото:

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Кабмін під час свого засідання сьогодні, 11 серпня, ухвалив постанову, яка передбачає побудову в Україні загальнонаціональної багатоканальної мережі цифрового телебачення MX-7 стандарту DVB-T2.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначаються, що такі заходи покликані забезпечити інформаційну безпеку країни.

Мережа МХ-7 має забезпечити повноцінне покриття щонайменше 90% території України цифровим телевізійним мовленням, зокрема у районах, які межують з країною-агресором, а також на тимчасово окупованих територіях.

В межах цієї програми планується встановити 158 передавачів, котрі забезпечуватимуть трансляцію до 12 телеканалів та трьох програм суспільного радіо.

Визначені цією програмою завдання мають бути виконані до вересня 2022 року.