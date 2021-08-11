Дівчинка померла і «воскресла» перед власною кремацією

немовля. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158661-divchynka-pomerla-i-voskresla-pered-vlasnou-kremaciieu.html

Ракурс

В Індії новонароджена дівчинка раптово «воскресла» під час власної кремації.

Містичний інцидент стався в індійському місті Вішакхапатнам, штат Андхра-Прадеш. Про це повідомляє Yo! Vizag.

Відомо, що на початку серпня вагітну жінку доставили в приватну лікарню. Лікар провів їй кесарів розтин, і жінка народила доньку. Через чотири дні матері повідомили, що новонароджена дівчинка померла через проблеми зі здоров’ям.

Родичі привезли тіло дівчинки на кладовищі, де збиралися кремувати. На їхнє здивування, співробітники кладовища під час підготовки до ритуалу помітили, що дитина рухається.

Вони зажадали негайно повернути дитину в лікарню. Працівники кладовища звернули увагу й на те, що в лікарні родичам померлої не видали свідоцтво про смерть.

Керівник кладовища Прасанні Кумар повідомив про подію в поліцію. Поліцейські допитали батьків новонародженої та встановили, що після поїздки на кладовищі дівчинку помістили в реанімацію. Там дитина померла, і її поховали на іншому кладовищі.

Коли поліцейські з’явилися в лікарню, керівництво клініки заявило їм, що ніхто не привозив дитину після першої спроби похорону. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США в серпні в передмісті Детройта, штат Мічиган, лікарі констатували смерть 20-річної Тайши Бошамп. Через кілька годин у похоронному бюро виявили, що вона жива.

Джерело: Yo! Vizag