Наслідки обстрілу на Донбасі, фото: штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n158664-boyovyky-obstrilyaly-fermu-na-donbasi-foto-ruynuvan.html

Ракурс

На Донбасі бойовики російсько-терористичних військ сьогодні, 11 серпня, близько 4.00 обстріляли село Новомихайлівка Донецької області.

В результаті було пошкоджено територію ферми та лінію електропередач, через що, окрім Новомихайлівки, також знеструмило населені пункти Тарамчук, Славне і Солодке. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріл здійснювався з боку окупованого села Трудівське, з артилерійських систем калібру 122 мм були випущені щонайменше 24 снаряди.

Окупанти свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння, — наголошується в повідомленні. — Такі дії окупантів свідчать про небажання ЗФ РФ виконувати Мінські домовленості та дотримуватись всеосяжного режиму припинення вогню.

Зазначається, що про всі зафіксовані порушення повідомлено СММ ОБСЄ та органам досудового розслідування України.

Нагадаємо, нещодавно в результаті обстрілу на Донбасі загинув мирний житель.