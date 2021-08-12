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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине вернулся с новой вспышкой (ИНФОГРАФИКА)

12 авг 2021, 08:47
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Коронавирус в Украине снова переходит в активную фазу. За прошедшие сутки, 11 августа, вирус был обнаружен у 1 тыс. 247 граждан. В больницы попали 588 инфицированных.

Умерли от болезни 24 украинца. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (205 новых больных), Харьковской (93 заражений), Одесской (77 инфицированных), Донецкой (74 случаев инфекции), Львовской (61 заболевших) областях.

Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство продолжило до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций тяжелых больных.

Источник: Ракурс


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