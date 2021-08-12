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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото:

Коронавірус в Україні повернувся з новим спалахом (ІНФОГРАФІКА)

12 сер 2021, 08:47
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Коронавірус в Україні знову переходить в активну фазу. За минулу добу, 11 серпня, вірус виявили у 1 тис. 247 громадян. До лікарень потрапили 588 інфікованих.

Померли від хвороби 24 українці. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (205 нових хворих), Харківській (93 заражень), Одеській (77 інфікувань), Донецькій (74 випадків інфекції), Львівській (61 захворілих) областях.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні уряд продовжив до 1 жовтня 2021 року. Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій важких хворих.

Джерело: Ракурс


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