Новий спосіб поширення коронавірусу виявили вчені

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158687-novyy-sposib-poshyrennya-koronavirusu-vyyavyly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Вчені з Національного університету Сінгапуру припустили, що інфекція може передаватися під час розмови.

Вони провели дослідження, унаслідок якого з’ясували, що заражені частинки передаються не тільки під час кашлю або чхання. Про це повідомляє The Straits Times.

Відомо, що в процесі дихання, розмови і співу формуються дрібні частинки, чий розмір максимально досягає п’яти мікрометрів. Такі елементи містять більше компонентів вірусу, ніж більші частки.

Найбільша кількість небезпечних частинок інфекції поширювалася саме під час розмови — це обумовлено мимовільним підвищенням голосу у процесі бесіди.

При розмові ймовірність заразитися COVID-19 знижує певна циркуляція повітря, яка формується шляхом розташування меблів, вентиляторів. Крім того, дистанція між людьми допомагає зменшити концентрацію небезпечних елементів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу вдалося виявити вченим з Університету Альберти в Канаді. Дослідники знайшли інгібітори, які спрямовані на основну протеазу Mpro, що розщеплює вірусні білки й бере участь у розмноженні вірусу.

Джерело: The Straits Times