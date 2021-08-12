Окупанти пообіцяли «болючі наслідки» через «Кримську платформу». Фото: РИА Новости

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«Кримська платформа», міжнародний саміт для повернення Криму, може обернутися для його учасників «низкою хворобливих наслідків».

Таку заяву зробив віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов, передає РИА «Новости».

На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в’їзд на територію Росії. Він наголосив, що «Кримська платформа» — це не просто провокація.

Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під питання територіальну цілісність РФ, — заявив він.

Як відомо, саміт запланований на 23 серпня. Участь у саміті «Кримська платформа» підтвердили вже 38 країн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Кримська платформа», саміт для повернення Криму до України, відвідає важливий представник Австрії. Країна відправить до Києва главу австрійського Міністерства закордонних справ Александера Шалленберга.

Джерело: РИА «Новости»