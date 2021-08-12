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Оккупанты пообещали «болезненные последствия» из-за «Крымской платформы». Фото: РИА Новости

Оккупанты пообещали «болезненные последствия» из-за «Крымской платформы»

12 авг 2021, 08:11
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«Крымская платформа», международный саммит для возвращения Крыма, может обернуться для участников «рядом болезненных последствий».

Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России. Он отметил, что «Крымская платформа» — это не просто провокация.

Поэтому нам надо четко обозначить, болезненные последствия могут ожидать участников предстоящего саммита, поскольку они намерены поставить под вопрос территориальную целостность РФ, — заявил он.

Как известно, саммит запланирован на 23 августа. Участие в саммите «Крымская платформа» подтвердили уже 38 стран.


Напомним, ранее мы сообщали, что «Крымская платформа», саммит для возвращения Крыма в Украину, посетит важный представитель Австрии. Страна отправит в Киев главу австрийского Министерства иностранных дел Александера Шалленберг.

Источник: РИА «Новости»

Источник: Ракурс


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