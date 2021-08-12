Оккупанты пообещали «болезненные последствия» из-за «Крымской платформы»https://racurs.ua/n158686-okkupanty-poobeschali-boleznennye-posledstviya-iz-za-krymskoy-platformy.htmlРакурс
«Крымская платформа», международный саммит для возвращения Крыма, может обернуться для участников «рядом болезненных последствий».
Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».
По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России. Он отметил, что «Крымская платформа» — это не просто провокация.
Поэтому нам надо четко обозначить, болезненные последствия могут ожидать участников предстоящего саммита, поскольку они намерены поставить под вопрос территориальную целостность РФ, — заявил он.
Как известно, саммит запланирован на 23 августа. Участие в саммите «Крымская платформа» подтвердили уже 38 стран.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Крымская платформа», саммит для возвращения Крыма в Украину, посетит важный представитель Австрии. Страна отправит в Киев главу австрийского Министерства иностранных дел Александера Шалленберг.
Источник: РИА «Новости»