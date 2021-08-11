День молодежи отмечают 12 августа. Фото: chudniv.news

https://racurs.ua/n158685-12-avgusta-otmechaut-den-molodeji-i-vsemirnyy-den-slonov.html

Ракурс

12 августа Международный день молодежи, который отмечают во всем мире. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Православные верующие 12 августа чтят память святого мученика Иоанна Воина и святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла.

Наши предки 12 августа уделяли особое внимание ржи: «на Силу и Силуана рожь бывает пьяна», — то есть полна зерном и клонится к Земле. Славяне верили, что в этот праздник у людей, животных и растений становится больше сил и энергии. При этом считалось, что на Силуана и Силу ведьмы напиваются молока и умирают.

Народные приметы на 12 августа:

В этот день бессильный приобретает силу и богатырем живет.

Посеешь рожь — родится сильно.

Пасмурная и прохладная погода — в ближайшее время осадков не будет.

Звезды мерцают на рассвете — к дождю.

Ветер 12 августа — к затяжной непогоде.

В мире 12 августа также отмечают Всемирный день слонов, который впервые был отмечен в 2012 году. Идея принадлежит канадским кинематографистам Патриции Симс, Майклу Кларку с Canazwest Pictures и Sivaporn Dardarananda, а также главе фонда по репродукции слонов в Таиланде.

12 августа в истории:

1896 год — на реке Клондайк нашли золото.

1949 год — подписана Женевская конвенция о защите жертв войны.

1953 год — Энн Дэвидсон стала первой женщиной, которая самостоятельно переплыла на яхте Атлантический океан.

1962 год — отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.

1981 год — представили персональный компьютер IBM PC.

Именины 12 августа отмечают Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Максим, Клара, Леонид, Петр, а также Павел.

Напомним, 11 августа в мире отмечали День президентской шутки. В этот день чествуют юмор, который часто случается и в то же время не так ценится на высшем посту в стране.