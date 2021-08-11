Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Айна Тымчук. Фото: 2day.kh.ua

Зеленский уволил главу Харьковской облгосадминистрации

11 авг 2021, 22:18
999

Харьковская областная государственная администрация осталась с временным руководителем.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа уволил председателя ОГА Айну Тымчук, которая ранее подала соответствующее заявление. Глава государства уже подписал указ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению, — говорится в указе.

В то же время Зеленский назначил временного руководителя областной государственной администрации. Кресло губернатора займет Александр Скакун, ранее занимавший должность заместителя председателя Харьковской ОГА.


Сегодня правительство согласовало увольнение Айны Тымчук с должности председателя Харьковской облгосадминистрации. Зеленский назначил ее председателем Харьковской ОГА в ноябре 2020 года. Тымчук более 20 лет работает на государственной службе, а до назначения на должность председателя Харьковской ОГА была заместителем председателя — руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, в августе новым главой Черниговской областной государственной администрации назначили Вячеслава Чауса, который до этого работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров