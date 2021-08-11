Зеленский уволил главу Харьковской облгосадминистрацииhttps://racurs.ua/n158684-zelenskiy-uvolil-glavu-harkovskoy-oblgosadministracii.htmlРакурс
Харьковская областная государственная администрация осталась с временным руководителем.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа уволил председателя ОГА Айну Тымчук, которая ранее подала соответствующее заявление. Глава государства уже подписал указ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению, — говорится в указе.
В то же время Зеленский назначил временного руководителя областной государственной администрации. Кресло губернатора займет Александр Скакун, ранее занимавший должность заместителя председателя Харьковской ОГА.
Сегодня правительство согласовало увольнение Айны Тымчук с должности председателя Харьковской облгосадминистрации. Зеленский назначил ее председателем Харьковской ОГА в ноябре 2020 года. Тымчук более 20 лет работает на государственной службе, а до назначения на должность председателя Харьковской ОГА была заместителем председателя — руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.
Напомним, в августе новым главой Черниговской областной государственной администрации назначили Вячеслава Чауса, который до этого работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи».