Айна Тымчук. Фото: 2day.kh.ua

https://racurs.ua/n158684-zelenskiy-uvolil-glavu-harkovskoy-oblgosadministracii.html

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Харьковская областная государственная администрация осталась с временным руководителем.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа уволил председателя ОГА Айну Тымчук, которая ранее подала соответствующее заявление. Глава государства уже подписал указ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению, — говорится в указе.

В то же время Зеленский назначил временного руководителя областной государственной администрации. Кресло губернатора займет Александр Скакун, ранее занимавший должность заместителя председателя Харьковской ОГА.

Сегодня правительство согласовало увольнение Айны Тымчук с должности председателя Харьковской облгосадминистрации. Зеленский назначил ее председателем Харьковской ОГА в ноябре 2020 года. Тымчук более 20 лет работает на государственной службе, а до назначения на должность председателя Харьковской ОГА была заместителем председателя — руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, в августе новым главой Черниговской областной государственной администрации назначили Вячеслава Чауса, который до этого работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи».