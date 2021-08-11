Уникальный супергибрид McLaren. Фото: O'Gara Coach

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Гибридный суперкар McLaren P1 HDK разработало британское ателье Lanzante совместно с калифорнийским дилером O Gara Coach.

Аббревиатура в названии супергибрида расшифровывается как High Downforce Kit, а от традиционного F1 HDK он отличается более мощными двигателями и агрессивными обвесами в стиле гоночных машин. Гиперкар построили по заказу владельца дилерских центров McLaren в Беверли-Хиллз и Сан-Диего Тома О’Гары. Об этом сообщается на сайте O’Gara Coach.

Машина получила аэродинамическое «оперение», которое включает в себя увеличенный сплиттер, передние крылья с прорезями, массивное фиксированное антикрыло и громадный диффузор.

Также уникальный автомобиль покрасили в роскошный зеленый цвет, оснастили открытой кормой для улучшения отвода тепла от двигателя, салон обработали коричневой алькантарой и вставили эмблемы из 24-каратного золота.

О силовой установке нет никакой информации, но специалисты предполагают, что здесь установили битурбомотор V8 3.8 и 200-сильный электромотор.

Ранее сообщалось, что новый гиперкар Venom F5 от американской компании Hennessey может стать самым мощным суперкаром на планете. Автопроизводитель обещает выпустить 24 таких автомобиля, а стоимость базовой версии суперкара будет стоить 2 млн 100 тыс. долл.

Источник: O’Gara Coach