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Русский супермаркет. Фото: mere.in.ua

Российская сеть супермаркетов открыла свой первый магазин в Украине — СМИ

11 авг 2021, 21:13
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Российская сеть супермаркетов Mere в июне 2021 года заработала в Украине.

Супермаркеты сети уже работают в Днепропетровской области — в Никополе и Павлограде. Экс-директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, который знаком с планами ритейлера, заявил, что компания хочет запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. Об этом 11 августа сообщает LIGA.net.

По его словам, запланировано открытие новых магазинов в Днепропетровской и Киевской областях. Хоменко заверил, что не имеет отношения к корпорации. Добавил, что украинская власть не препятствовала запуску российской сети в Украине.

Как пишет Retailers.ua компания Mere планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что компания Mere в Украине работать не будет. Он отмечал, что открытие этих магазинов в Украине — спецоперация российских спецслужб, которые хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса.

Как известно, Mere — проект владельцев российской сети «Светофор», которая принадлежит бизнесменам из Красноярска Сергею и Андрею Шнайдерам.


Напомним, в Одессе служба безопасности Украины блокировала деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, что финансировал террористические организации Л/ДНР.

Источники: Retailers.ua, LIGA.net

Источник: Ракурс


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