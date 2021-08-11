Російська мережа супермаркетів відкрила свій перший магазин в Україні — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n158682-rosiyska-mereja-supermarketiv-vidkryla-sviy-pershyy-magazyn-v-ukrayini-zmi.htmlРакурс
Російська мережа супермаркетів Mere в червні 2021 року запрацювала в Україні.
Супермаркети мережі вже працюють у Дніпропетровській області — в Нікополі та Павлограді. Екс-директор із розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, який знайомий з планами рітейлера, заявив, що компанія хоче запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Про це 11 серпня повідомляє LIGA.net.
За його словами, заплановане відкриття нових магазинів у Дніпропетровській та Київській областях. Хоменко запевнив, що не має відношення до корпорації. Додав, що українська влада не перешкоджала запуску російської мережі в Україні.
Як пише Retailers.ua, компанія Mere планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняв, що компанія Mere в Україні працювати не буде. Він наголошував, що відкриття цих магазинів в Україні — спецоперація російських спецслужб, які хочуть розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу.
Як відомо, Mere — проект власників російської мережі «Світлофор», яка належить бізнесменам з Красноярська Сергію і Андрію Шнайдерам.
Нагадаємо, в Одесі служба безпеки України блокувала діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес, що фінансував терористичні організації Л/ДНР.
Джерела: Retailers.ua, LIGA.net