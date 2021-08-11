Російський супермаркет. Фото: mere.in.ua

https://racurs.ua/ua/n158682-rosiyska-mereja-supermarketiv-vidkryla-sviy-pershyy-magazyn-v-ukrayini-zmi.html

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Російська мережа супермаркетів Mere в червні 2021 року запрацювала в Україні.

Супермаркети мережі вже працюють у Дніпропетровській області — в Нікополі та Павлограді. Екс-директор із розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, який знайомий з планами рітейлера, заявив, що компанія хоче запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Про це 11 серпня повідомляє LIGA.net.

За його словами, заплановане відкриття нових магазинів у Дніпропетровській та Київській областях. Хоменко запевнив, що не має відношення до корпорації. Додав, що українська влада не перешкоджала запуску російської мережі в Україні.

Як пише Retailers.ua, компанія Mere планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняв, що компанія Mere в Україні працювати не буде. Він наголошував, що відкриття цих магазинів в Україні — спецоперація російських спецслужб, які хочуть розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу.

Як відомо, Mere — проект власників російської мережі «Світлофор», яка належить бізнесменам з Красноярська Сергію і Андрію Шнайдерам.

Нагадаємо, в Одесі служба безпеки України блокувала діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес, що фінансував терористичні організації Л/ДНР.

Джерела: Retailers.ua, LIGA.net