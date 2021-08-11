Робота-хамелеона створили південнокорейські вчені. Фото: belanta.vet

https://racurs.ua/ua/n158681-robota-hameleona-stvoryly-pivdennokoreyski-vcheni-dlya-chogo-vin-potriben.html

Ракурс

Робота-хамелеона, який може міняти забарвлення в режимі реального часу й зливатися з оточенням, представили науковці з Південної Кореї.

Розробники заявляють, що їхня технологія маскування унікальна. Вчені описують гнучку технологію імітації кольору, яка допомагає м’якому роботу зливатися з навколишнім середовищем в реальному часі. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.

В мережі показали відео, на якому робот, схожий на хамелеона змінює колір з червоного на синій і зелений, прогулюючись по різних монохромних поверхнях.

За інформацією видання Futurism, новий камуфляж відрізняється від більшості інших, які часто складаються з величезного числа різнокольорових пікселів на поверхні. Нова технологія складається з декількох покладених один на одного шарів дисплеїв, які змінюють колір і використовують нанотехнологічні датчики для виявлення і відображення кольорів навколишнього середовища.

Ми плануємо провести подальші дослідження в області сенсорної системи на основі штучного інтелекту, яка виявляє не тільки колір, але і форми різного навколишнього фону. Завдяки цьому ми могли б розробити більш досконалу систему штучного маскування, — зазначають автори розробки.

Нагадаємо, в армії Ізраїлю солдати носитимуть невидимий камуфляж, бо компанія Polaris Solutions розробила камуфляжне покриття нового покоління. Автори винаходу стверджують, що ця технологія унікальна, а аналоги в світі зараз відсутні.

Джерело: Nature Communications, Futurism