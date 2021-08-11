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Робота-хамелеона створили південнокорейські вчені. Фото: belanta.vet
Робота-хамелеона створили південнокорейські вчені — для чого він потрібенhttps://racurs.ua/ua/n158681-robota-hameleona-stvoryly-pivdennokoreyski-vcheni-dlya-chogo-vin-potriben.htmlРакурс
Робота-хамелеона, який може міняти забарвлення в режимі реального часу й зливатися з оточенням, представили науковці з Південної Кореї.
Розробники заявляють, що їхня технологія маскування унікальна. Вчені описують гнучку технологію імітації кольору, яка допомагає м’якому роботу зливатися з навколишнім середовищем в реальному часі. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.
В мережі показали відео, на якому робот, схожий на хамелеона змінює колір з червоного на синій і зелений, прогулюючись по різних монохромних поверхнях.
За інформацією видання Futurism, новий камуфляж відрізняється від більшості інших, які часто складаються з величезного числа різнокольорових пікселів на поверхні. Нова технологія складається з декількох покладених один на одного шарів дисплеїв, які змінюють колір і використовують нанотехнологічні датчики для виявлення і відображення кольорів навколишнього середовища.
Ми плануємо провести подальші дослідження в області сенсорної системи на основі штучного інтелекту, яка виявляє не тільки колір, але і форми різного навколишнього фону. Завдяки цьому ми могли б розробити більш досконалу систему штучного маскування, — зазначають автори розробки.
Нагадаємо, в армії Ізраїлю солдати носитимуть невидимий камуфляж, бо компанія Polaris Solutions розробила камуфляжне покриття нового покоління. Автори винаходу стверджують, що ця технологія унікальна, а аналоги в світі зараз відсутні.
Джерело: Nature Communications, Futurism
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