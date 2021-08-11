Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 12 серпня прогнозується тепла, але з сильним вітром і подекуди грозами.

Грози та шквали зі швидкістю 15−20 м/с обіцяють у південно-східній частині України. А в східних, Київській і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі очікується 14−21° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 23−30° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 серпня буде без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 15−17° тепла, а повітря прогріється до 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде спекотною. Температура повітря вночі 18−20° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 28−30° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби не завадить туристам відпочивати. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20° тепла, а вдень обіцяють 28−30° тепла.

Погодні умови у Львові у четвер не передбачають якихось опадів, буде сонячно. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 14−16° тепла, а вдень обіцяють 23−25° вище нуля.

Погода в Карпатах 12 серпня передбачається тепла та сонячна. Температура повітря вночі 14−16° тепла, а вдень 23−27° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що в жовтні 2021 року погода в Україні буде відрізнятися великою нестійкістю. Температура коливатиметься від майже літніх 20° тепла до 4° морозу.