Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине 12 августа прогнозируется теплая, но с сильным ветром и местами грозами.

Грозы и шквалы со скоростью 15−20 м/с обещают в юго-восточной части Украины. А в восточных, Киевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха ночью ожидается 14−21° тепла, а днем столбики термометров покажут 23−30° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 августа будет без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 15−17° тепла, а воздух прогреется до 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет жаркой. Температура воздуха ночью 18−20° с отметкой плюс, а днем обещают 28−30° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки не помешает туристам отдыхать. Столбики термометров ночью покажут 18−20° тепла, а днем обещают 28−30° тепла.

Погодные условия во Львове в четверг не предусматривают каких-то осадков, будет солнечно. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 14−16° тепла, а днем обещают 23−25° выше нуля.

Погода в Карпатах 12 августа предполагается теплая и солнечная. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, а днем 23−27° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в октябре 2021 года погода в Украине будет отличаться большой неустойчивостью. Температура будет колебаться от почти летних 20° тепла до 4° мороза.