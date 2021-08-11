Подробности визита Меркель в Киев рассекретили в офисе Зеленского. Фото: УП

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности через «Северный поток-2».

Украинский лидер хочет обсудить с Меркель выполнение тех обязательств, которые давал Берлин на случай, если Москва после запуска своего проекта Nord Stream 2 будет пытаться злоупотреблять монопольным положением. Об этом 11 августа заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге.

Визит Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину 22 августа подтверждает, что без участия президента Владимира Зеленского имеющиеся в Европе вопросы безопасности не решаются. Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока-2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением, — заявил спикер.

По его словам, лидеры Украины и Германии обязательно будут говорить о ситуации на Донбассе и том, как реанимировать переговоры по прекращению войны. Также на повестке дня будут двусторонние отношения, ведь Германия является ключевым партнером Украины в Европе в сферах торговли, промышленности и энергетики.

Напомним, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совершит визит в Киев. Дата визита — 22 августа. С президентом Владимиром Зеленский она обсудит ряд вопросов, среди которых безопасность и двусторонние отношения.