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Ракурс
Александр Юрченко, фото: «Антикор»

Взятка нардепу Юрченко — НАБУ направило дело в суд

11 авг 2021, 18:57
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Юрченко и его посредника в производстве о получении и подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности НАБУ разработало специальную операцию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включению в ее состав детектива «под прикрытием, — отмечают в ведомстве.

В сентябре 2020 года НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко, который тогда был членом парламентской фракции «Слуга народа». По утверждению следствия, депутат вымогал у детектива под прикрытием взятку, чтобы внести в парламент нужный последнему законопроект.


По информации следствия, депутат действовал вместе со своим помощником Иваном Фещенко, деньги также планировали раздать другим народным избранникам для поддержки соответствующей законодательной инициативы.

Напомним, в сентябре 2020 года Юрченко исключили из состава «Слуги народа».

Источник: Ракурс


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