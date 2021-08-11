Олександр Юрченко, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n158678-habar-nardepu-urchenku-nabu-spryamuvalo-spravu-do-sudu.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спрямувало до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Юрченка та його посередника у провадженні про отримання та підбурювання до надання хабара.

Про це повідомляє прес-служба антикорупційного відомства.

Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності НАБУ розробило спеціальну операцію з розкриття злочинної діяльності організованої групи та включення до її складу детектива «під прикриттям, — зазначають у відомстві.

У вересні 2020 року НАБУ викрило на хабарі помічника Юрченка, який тоді був членом парламентської фракції «Слуга народу». За твердженням слідства, депутата вимагав у детектива під прикриттям хабар, щоб внести до парламенту потрібний останньому законопроєкт.

За інформацією слідства, депутат діяв разом зі своїм помічником Іваном Фещенком, гроші також планували роздати іншим народним обранцям для підтримки відповідної законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Юрченка виключили зі складу «Слуги народу».