Криптообмінник заблокувала СБУ. Фото: СБУ

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СБУ блокувала криптообмінники у Києві, які фінансували провокації до 30-ї річниці Незалежності України.

Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокаторів. Ці криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Через цю мережу можна було отримати гроші з російських електронних гаманців — «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney». В Україні їхня діяльність заборонена. Про це 11 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі запевняють, що саме через заблоковану мережу фінансувалися провокатори. Криптообмінник функціонує від початку 2021 року і за цей час обслужив понад 1 тис. «клієнтів». Мережа брала 5−10% від суми переказу.

Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями функціонування офісів у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Були вилучені комп’ютери, мобільні термінали, печатки та установчі документи й готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює депутата Київської міськради від партії УДАР Богдана Чорнія у фінансуванні тероризму. Феміда зобов’язала СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про відкриття провадження.