Криптообменник заблокировала СБУ. Фото: СБУ

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СБУ блокировала криптообменники в Киеве, которые финансировали провокации к 30-й годовщине Независимости Украины.

Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаторов. Эти криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать. Через эту сеть можно было получить деньги из российских электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney». В Украине их деятельность запрещена. Об этом 11 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе уверяют, что именно через заблокированную сеть финансировались провокаторы. Криптообменник функционирует с начала 2021 года и за это время обслужил более 1 тыс. «клиентов». Сеть брала 5−10% от суммы перевода.

Правоохранители провели пять обысков по местам функционирования офисов в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и учредительные документы и наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает депутата Киевского горсовета от партии УДАР Богдана Чорния в финансировании терроризма. Фемида обязала СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об открытии производства.