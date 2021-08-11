Зеленский подписал стратегию убеждения украинцев в ценности членства в НАТО

Владимир Зеленский (слева), фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n158676-zelenskiy-podpisal-strategiu-ubejdeniya-ukraincev-v-cennosti-chlenstva-v-nato.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 348/2021 «О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года», целью которой является «донесение до каждого украинца» ценности членства в НАТО.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ призван «наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами» в этом вопросе.

В рамках реализации этой стратегии, в частности, будет создан веб-портал для размещения информации о реализации реформ и выполнении мер по евроатлантической интеграции, также планируется выпуск ряда информационно-просветительских материалов. Вопрос евроатлантической интеграции должен быть включен в учебные программы.

Кроме того, предполагается привлечение независимых экспертов к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне — поддержки евроатлантических стремлений Украины, — отмечают в Офисе президента.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс недавно заявила, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться у НАТО, уже решен в принципе — Украина может попасть в Альянс в ближайшее время, если выполнит все необходимые требования.