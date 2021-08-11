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Ракурс
Володимир Зеленський (ліворуч), фото: «24 канал»

Зеленський підписав стратегію переконання українців у цінності членства в НАТО

11 сер 2021, 18:28
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Володимир Зеленський, президент України, підписав наказ № 348/2021 «Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року», метою якої є «донесення до кожного українця» цінності членства в НАТО.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ покликаний «налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами» у цьому питанні.

В межах втілення цієї стратегії, зокрема, буде створений веб-портал для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, також планується випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів. Питання євроатлантичної інтеграції має бути включене до навчальних програм.

Крім того, передбачається залучення незалежних експертів до планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.


Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні — підтримки євроатлантичних прагнень України, — наголошують в Офісі президента.

Нагадаємо, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс нещодавно заявила, що питання про те, чи може Україна приєднатися до НАТО, уже вирішено в принципі — Україна може потрапити до Альянсу найближчим часом, якщо виконає всі необхідні вимоги.

Джерело: Ракурс


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