Зеленський підписав стратегію переконання українців у цінності членства в НАТО

Володимир Зеленський (ліворуч), фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n158676-zelenskyy-pidpysav-strategiu-perekonannya-ukrayinciv-u-cinnosti-chlenstva-v-nato.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав наказ № 348/2021 «Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року», метою якої є «донесення до кожного українця» цінності членства в НАТО.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ покликаний «налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами» у цьому питанні.

В межах втілення цієї стратегії, зокрема, буде створений веб-портал для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, також планується випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів. Питання євроатлантичної інтеграції має бути включене до навчальних програм.

Крім того, передбачається залучення незалежних експертів до планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.

Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні — підтримки євроатлантичних прагнень України, — наголошують в Офісі президента.

Нагадаємо, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс нещодавно заявила, що питання про те, чи може Україна приєднатися до НАТО, уже вирішено в принципі — Україна може потрапити до Альянсу найближчим часом, якщо виконає всі необхідні вимоги.