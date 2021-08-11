Відмивати Софійську площу після дрифту почали волонтери та Alyona Alyona. Фото: «Укрінформ»

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Відмивати бруківку на Софійській площі у Києві почали волонтери, прибирання триватиме декілька днів.

Раніше представники компанії Red Bull UA, яка організувала зйомку з дрифтуванням, намагалися відмити плитку, але їм не вдалося це зробити. Сьогодні, 11 серпня, волонтери з організації «Києве, мий» взялись самостійно відмивати пішохідну зону в історичному центрі Києва. Про це повідомляє видання «Бабель».

За словами співзасновника організації Єлісея Ходоловського, всі роботи активісти виконують за свої кошти й Red Bull ще не зверталася до них з пропозицією компенсувати витрати.

Згодом до прибирання долучилася й співачка Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки, внаслідок якої було зіпсовано бруківку. Вона обурилася, що Red Bull не докладає зусиль для очищення площі.

Нагадаємо, 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночні автомобілі дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана. У зйомках ролика брала участь реп-виконавиця Alyona Alyona.

Після інциденту поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство», а в прокуратурі оцінили пошкодження бруківки на суму в майже 50 тис. грн.

Джерела: «Бабель», «Укрінформ»