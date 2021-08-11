На Запоріжжі затримали банду нападників на потяги, фото: «Экспресс газета»

https://racurs.ua/ua/n158674-dykyy-zahid-na-zaporijji-bandu-grabijnykiv-potyagiv-zatrymala-policiya-video.html

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Банду грабіжників, котра впродовж тривалого часу здійснювала крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля, затримала поліція.

До злочинної організації входили 40 осіб, за день вони викрадали від 5 до 30 тонн вантажу. Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції України.

Продукцію викрадали, коли потяг перебував на залізничній станції або ж під час руху товарняка. Викрадене згодом збували серед населення суміжних райцентрів та через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля.

Цю розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи, створив 34-річний мешканець Запорізької області. До протиправної діяльності також були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці.

Кошти від злочинної діяльності передавалися так званим «смотрящим».

Правоохоронці встановили вже 30 фактів злочинної діяльності.

Проведено 58 обшуків. Організатору та 15 активним учасникам організації повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації), та ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 фігурантів затримано.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, — зазначають у поліції.



Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно в Києві невідомі зупинили потяг та закидали його камінням.