Штам «Дельта» підтвердили у 80% хворих на Рівненщині. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Динаміка захворювання на коронавірус у Рівненській області збільшується.

Лише за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%. Домінує в регіоні смертоносний штам «Дельта», який дуже активно і швидко поширюється серед мешканців. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Про це 11 серпня заявив головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов під час брифінгу в центрі вакцинації на базі діагностичного центру, повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації.

Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію, — зазначив Сафонов і додав, що така процедура передачі зразків передбачена відповідним протоколом.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук внаслідок поширення штаму «Дельта» прогнозують вибухові темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Станом на 10 серпня середня за тиждень кількість нових інфікованих становила 839 на день, що на 258 (44%) більше, аніж два тижні тому.