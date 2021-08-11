Навальному загрожує новий тюремний термін через антикорупційну діяльність

Олексій Навальний, фото: Fishki.net

https://racurs.ua/ua/n158672-navalnomu-zagrojuie-novyy-turemnyy-termin-cherez-antykorupciynu-diyalnist.html

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У Росії щодо опозиціонера Олексія Навального, який наразі перебуває за ґратами, відкрили ще одне кримінальне провадження.

Його звинувачують у створенні організації, що «зазіхає на особистість і права громадян». За таке правопорушення, згідно з російським законодавством, йому загрожує покарання у виді до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що Навальний разом зі своїми соратниками у 2011 році створив організацію «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК).

Діяльність фонду була пов’язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь, — стверджують російські правоохоронці.

У Слідчому комітеті стверджують, що Навальний із соратниками через свої сторінки у соцмережах та сторінки ФБК поширювали заклики до росіян брати участь у акціях протесту в січні 2021 року.

Навальному було заздалегідь достовірно відомо про протиправний характер планованих заходів у зв’язку з чинними обмеженнями, — наголошують у відомстві.



Навального на початку лютого цього року суд у Москві відправив за ґрати на 2,5 роки, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний у так званій «справі «Ів Роше».

Нагадаємо, ФБК у січні 2021 року опублікував результати розслідування про розкішний «палац» президента РФ Володимира Путіна на узбережжі Чорного моря, побудований на корупційні кошти. Це розслідування стало однією з причин активізації протестів у Росії.