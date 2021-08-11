На заяву про війська США в Україні відреагували у Зеленського

Никифоров. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n158671-na-zayavu-pro-viyska-ssha-v-ukrayini-vidreaguvaly-u-zelenskogo.html

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Офіс президента закликав не інтерпретувати слова віце-прем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір.

Резніков просто висловив «гіпотетичний варіант» посилення безпеки України. Про це повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу.

За його словами, Україна не розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз. Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому — це розмірковування щодо посилення безпеки, — наголосив прес-секретар президента.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що Росія вже захопила Азовське море та Україні необхідно посилити безпеку в регіоні, залучившись підтримкою американських партнерів.