Росіяни знову розлили нафту в Чорному морі. Фото: teknoblog.ru

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Росіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря.

Розлив нафти в Чорному морі стався біля Новоросійська, а площа забруднення становить 80 кв. км. Раніше російська влада запевняла про розлив площею 200 кв. м і заявляли про ліквідацію наслідків аварії. Викид нафти стався при закачуванні її на танкер. Про це повідомила прес-служба Інституту космічних досліджень Російської академії наук.

У РАН заявляють, що пляма може сама зникнути до вечора 11 серпня. Однак, як пише «Інтерфакс» із посиланням на керівника російського відділення «Грінпіс» Володимира Чупрова, ліквідація розливу нафтопродуктів в Чорному морі може зайняти кілька тижнів. Саме ж забруднення вплине не лише на морських тварин, але й людей.

За словами Чупрова, у випадку шторму розлив вже не вдасться відловити, бо велика частина розливу рознесеться по морю, а інша частина піде в атмосферу. Він відзначив, що для ліквідації розливу необхідні спеціальні судна, у яких є морські бони — спеціальні загородження, що запобігають розповсюдженню забруднення.

Нагадаємо, у травні росіяни вже розливали нафту в Чорному морі. Тоді розлив нафтопродуктів стався біля берегів Туапсинського району Росії. Джерелом екологічного лиха тоді став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі.

Джерела: РАН, «Інтерфакс»