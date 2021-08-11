Россияне снова разлили нефть в Черном море. Фото: teknoblog.ru

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Ракурс

Россияне загрязнили нефтью под сотню квадратных километров Черного моря.

Разлив нефти в Черном море произошел возле Новороссийска, а площадь загрязнения составляет 80 кв. км. Ранее российские власти уверяли о разливе площадью 200 кв. м и заявляли о ликвидации последствий аварии. Выброс нефти произошел при закачке ее на танкер. Об этом сообщила пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

В РАН заявляют, что пятно может само исчезнуть к вечеру 11 августа. Однако, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского отделения «Гринпис» Владимира Чупрова, ликвидация разлива нефтепродуктов в Черном море может занять несколько недель. Само же загрязнение повлияет не только на морских животных, но и людей.

По словам Чупрова, в случае шторма разлив уже не удастся отловить, потому что большая часть разлива разнесется по морю, а другая часть уйдет в атмосферу. Он отметил, что для ликвидации разлива необходимы специальные суда, у которых есть морские боны — специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения.

Напомним, в мае россияне уже разливали нефть в Черном море. Тогда разлив нефтепродуктов произошел у берегов Туапсинского района России. Источником экологического бедствия тогда стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе.

Источники: РАН, «Интерфакс»