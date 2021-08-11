Билеты в театр за прививку от COVID-19 будут выдавать в Полтаве

Бмлеты. Фото: Полтава в городе

https://racurs.ua/n158669-bilety-v-teatr-za-privivku-ot-covid-19-budut-vydavat-v-poltave.html

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Вакцинация от коронавируса в Полтаве не только бесплатная, но и сопровождается призами.

Полтавчане могут бесплатно получить 110 билетов на спектакли в театры города привившись от инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Билеты будет разыгрывать Полтавский академический областной театр кукол и Полтавский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Н. В. Гоголя. Их получат те, кто будут впервые делать прививки от коронавируса.

В частности, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ «Киев» подарят 60 билетов на детский спектакль «Подземелье», который покажет театр кукол. А в воскресенье 50 билетов подарит театр имени Гоголя на спектакль «Тарас Бульба» для тех людей, которые получат первую прививку в центре вакцинации в ПД «Листопад».

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с коронавирусом. Сейчас нагрузка на медицинскую систему является контролируемой.