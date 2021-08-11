Квитки в театр за щеплення від COVID-19 видаватимуть у Полтаві

Квитки. Фото: Полтава в городе

https://racurs.ua/ua/n158669-kvytky-v-teatr-za-scheplennya-vid-covid-19-vydavatymut-u-poltavi.html

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Вакцинація від коронавірусу в Полтаві не тільки безкоштовна, а й супроводжується призами.

Полтавці можуть безплатно отримати 110 квитків на вистави до театрів міста вакцинувавшись від інфекції. Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної державної адміністрації.

Квитки розігруватиме Полтавський академічний обласний театр ляльок та Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М. В. Гоголя. Їх отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу.

Зокрема, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ «Київ» даруватимуть 60 квитків на дитячу виставу «Великий льох», яку покаже театр ляльок. А в неділю 50 квитків подарує театр імені Гоголя на виставу «Тарас Бульба», для тих осіб, які отримають перше щеплення в центрі вакцинації в ПД «Листопад».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав області, де погіршується ситуація. Наразі навантаження на медичну систему є контрольованим.