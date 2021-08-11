Депутатів Кіровоградської області викрили у вимаганні. Фото: СБУ

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Депутати селищних рад Кіровоградської області піймалися в корупції.

Крім того, у трьох обранців вилучили незареєстровану вогнепальну зброю. Серед знайденого — пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби. Арсенал виявили в ході розслідування системної корупції. Про це 11 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі вважають, що депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців. Ділки вимагали 60 тис. дол. від керівника фірми в сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За «винагороду» вони обіцяли підприємцю сприяння у закритті відповідного провадження та уникнення від кримінальної відповідальності.

Двох зловмисників затримали після передачі всієї суми хабаря, очікується, що суд обере їм запобіжний захід. Серед учасників банди вимагачів був і керівник обласного осередку однієї з партій.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної і податкової служб.

Нагадаємо, ДБР затримало у Запоріжжі начальника Держпродспоживслужби області за вимагання грошей у підлеглого. Посадовець вважав, що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки.