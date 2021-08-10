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Ракурс
Начальник Госпродпотребслужбы Запорожской области погорел на взятке. Фото: ГБР

Начальник Госпродпотребслужбы Запорожской области погорел на взятке

10 авг 2021, 14:48
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Коррупцию в Госпродпотребслужбе разоблачило Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР задержали в Запорожье начальника Госпродпотребслужбы области за вымогательство денег у подчиненного. Чиновник считал, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что начальник мотивировал свое требование тем, что закон запрещает гражданам использовать сельгосптехнику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и аграрии области должны платить дань. Его задержали во время получения очередной взятки в сумме 8 тыс. 250 долл. Во время задержания он пытался выбросить деньги.

Ранее ГБР задокументировало получение должностным лицом еще 3 тыс. долл.

Начальник Госпродпотребслужбы Запорожской области погорел на взятке. Фото: ГБР

Начальник Госпродпотребслужбы Запорожской области погорел на взятке. Фото: ГБР


Напомним, на Днепропетровщине капитана Вооруженных сил подозревают в создании схемы выдачи военным статуса участника боевых действий без фактического их нахождения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: Ракурс


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