На Днепропетровщине задержали командира роты, фото: ГБР

https://racurs.ua/n157927-40-tys-grn-za-fiktivnuu-komandirovku-na-front-zaderjali-komandira-roty.html

Ракурс

На Днепропетровщине капитана Вооруженных сил подозревают в создании схемы выдачи военным статуса участника боевых действий (УБД) без фактического их пребывания в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что военная часть, в которой он является командиром роты, с октября 2020 года дислоцируется в районе проведения ООС. Он за «вознаграждение» в размере 40 тыс. грн дописывал в ротацию военных.

В целом оперативники установили несколько десятков военнослужащих, которые по документам должны быть на передовой, но на самом деле находились у себя дома.

Задержали капитана «на горячем» в городе Новомосковске Днепропетровской области во время получения денег по этой схеме от подчиненного военного.

Капитану сообщено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается точное количество военнослужащих, которые воспользовались его «услугами» по получению статуса УБД.

Напомним, в прошлом году на Житомирщине разоблачили врача военного госпиталя, который требовал взятку от военного за назначение «правильной» группы инвалидности.