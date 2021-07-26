Собака. Фото: istock

https://racurs.ua/n157926-obmanut-sobaku-okazalos-slojnee-chem-rebenka-cheloveka-uchenye.html

Ракурс

Собаки оказались намного умнее, чем считалось ранее. Исследования показали, что псы предпочитают ориентироваться на собственные знания, и их сложнее обмануть, чем ребенка человека.

Исследователи из Венского университета в Австрии провели соответствующий эксперимент с участием 260 собак различных пород. Об этом сообщает «Популярная механика».

Собак учили находить еду в одной из двух мисок. Животные были натренированы следовать совету человека, которого они никогда не встречали ранее. Собаки быстро начали доверять ему, так как он всегда указывал им на правильную миску с едой.

Как только доверие между собаками и человеком было установлено, ученые заставили псов наблюдать, как другой человек переносит еду из первой миски во вторую. Знакомый же им человек либо находился в комнате, либо отсутствовал и не знал, куда отнесли еду. Однако в дальнейшем он в любом случае указывал собакам на пустую миску.

Аналогичные эксперименты проводились с детьми в возрасте до пяти лет, макаками и шимпанзе. Если знакомый человек, которому доверяли испытуемые, отсутствовал во время перемещения лакомства и дети, и шимпанзе, и макаки, как правило, игнорировали его.

Однако, если он был свидетелем замены мисок, но все же рекомендовал пустую, приматы и дети с большей вероятностью доверяли ему, даже если сами видели, что миски были заменены. Исследователи отмечает, что это говорит о том, что и приматы, и люди склонны больше доверять окружающим, чем себе.

Но собаки оказались не такими доверчивыми — половина собак последовала неправдивому совету человека, если он не был свидетелем перемещения мисок, но около двух третей псов проигнорировали указания человека, который находился в комнате во время замены мисок.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице Израиля Тель-Авиве власти решили прибегнуть к неожиданному способу борьбы с владельцами собак, которые не убирают за своими питомцами.

Источник: Популярная механика