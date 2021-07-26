Олимпийские гимнастки выступили в закрытых боди вопреки стандартам, фото — Reuters

https://racurs.ua/n157925-olimpiyskie-gimnastki-vystupili-v-zakrytyh-bodi-vopreki-standartam-foto.html

Ракурс

Члены олимпийской сборной Германии по гимнастике выступили на соревнованиях в Токио в полностью закрытых костюмах. Это был их протест против сексуализации этого вида спорта.

Немецкая гимнастка Сара Восс поделилась фото в своем Instagram, на которых она позирует с Элизабет Зейтц, Ким Буй и Полин Шефер. Участницы сборной одеты в розово-черные боди до щиколоток, хотя для гимнасток стандартным костюмом является купальник с длинными или короткими рукавами.

В апреле немецкая федерация спортивной гимнастики заявила о желании спортсменок выступать в более закрытых костюмах.

При выполнении шпагата и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок, — пояснила Восс в одном из интервью.

Одежду, закрывающую ноги, разрешили на международных соревнованиях, но до сих пор ее носили исключительно по религиозным причинам.

Мы хотим показать, что гимнастика является прекрасной независимо от того, во что одеты гимнастки. Самое важное, чтобы они чувствовали себя комфортно, — объяснила Элизабет Зейтц инициативу It’s my choice («Это мой выбор»).



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