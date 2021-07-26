Олімпійські гімнастки виступили у закритих боді всупереч стандартам, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n157925-olimpiyski-gimnastky-vystupyly-u-zakrytyh-bodi-vsuperech-standartam-foto.html

Ракурс

Члени олімпійської збірної Німеччини з гімнастики виступили на змаганнях в Токіо у повністю закритих костюмах. Це був їхній протест проти сексуалізації цього виду спорту.

Німецька гімнастка Сара Восс поділилася фото у своєму Instagram, на яких вона позує із Елізабет Зейтц, Кім Буй і Полін Шефер. Учасниці збірної одягнені в рожево-чорні боді до щиколоток, хоча для гімнасток стандартним костюмом є купальник з довгими або короткими рукавами.

У квітні німецька федерація спортивної гімнастики заявила про бажання спортсменок виступати в більш закритих костюмах.

При виконанні шпагату та стрибків купальники іноді зісковзують і оголюють частини тіла. Тому ми розробили нову форму, щоб кожна дівчина відчувала себе в безпеці під час змагань і тренувань, — пояснила Восс в одному з інтерв’ю.

Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно, — пояснила Елізабет Зайц ініціативу It’s my choice («Це мій вибір»).

Одяг, що закриває ноги, дозволений на міжнародних змаганнях, але дотепер його носили виключно з релігійних причин.

«Ракурс» повідомляв, що у липні норвезьких гандболісток покарали за відмову виступати на змаганнях в бікіні. Спортсменки зіграли у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи в спортивних шортах замість трусів від бікіні. Дисциплінарний комітет Європейської федерації гандболу оштрафував норвезьку команду на 1,5 тис. євро.