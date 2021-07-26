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https://racurs.ua/ua/n157926-obduryty-sobaku-vyyavylosya-skladnishe-nij-ludsku-dytynu-vcheni.html

Ракурс

Собаки виявилися набагато розумнішими, ніж вважалося раніше. Дослідження показали, що пси вважають за краще орієнтуватися на власні знання, і їх складніше обдурити, ніж дитину людини.

Дослідники з Віденського університету в Австрії провели відповідний експеримент за участю 260 собак різних порід. Про це повідомляє «Популярная механика».

Собак вчили знаходити їжу в одній із двох мисок. Тварини були натреновані слідувати пораді людини, яку вони ніколи не зустрічали раніше. Собаки швидко почали довіряти їй, оскільки вона завжди вказувала їм на правильну миску з їжею.

Як тільки довіра між собаками та людиною була встановлена, вчені змусили псів спостерігати, як інша людина переносить їжу з першої миски в другу. Знайома їм людина або перебувала в кімнаті, або була відсутня й не знала, куди віднесли їжу. Однак надалі вона в будь-якому випадку вказувала собакам на порожню миску.

Аналогічні експерименти проводилися з дітьми у віці до п’яти років, макаками та шимпанзе. Якщо знайома людина, якій довіряли випробовувані, була відсутня під час переміщення їжі, і діти, і шимпанзе, і макаки, як правило, ігнорували її.

Однак, якщо вона була свідком заміни мисок, але все ж рекомендувала порожню, примати та діти з більшою ймовірністю довіряли їй, навіть якщо самі бачили, що миски були замінені. Дослідники зазначають, що це говорить про те, що і примати, і люди схильні більше довіряти оточенню, ніж собі.

Але собаки виявилися не такими довірливими — половина собак проігнорувала поради людини, якщо вона не була свідком переміщення мисок, і близько двох третин псів проігнорували вказівки людини, яка перебувала в кімнаті під час заміни мисок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в столиці Ізраїлю Тель-Авіві влада вирішила вдатися до несподіваного способу боротьби з власниками собак, які не прибирають за своїми вихованцями.

Джерело: Популярная механика