На Дніпропетровщині затримали командира роти, фото: ДБР

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На Дніпропетровщині капітана Збройних сил підозрюють у створенні схеми видачі військовим статусу учасника бойових дій (УБД) без фактичного їх перебування у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що військова частина, у якій він є командиром роти, з жовтня 2020 року дислокується у районі проведення ООС. Він за «винагороду» в розмірі 40 тис. грн дописував у ротацію військових.

Загалом оперативники встановили декілька десятків військовослужбовців, які за документами мали бути на передовій, але насправді перебували у себе вдома.

Затримали капітана «на гарячому» у місті Новомосковську Дніпропетровської області під час отримання грошей за цією схемою від підлеглого військового.

Капітану повідомлено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років, з конфіскацією майна.

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Встановлюється точна кількість військовослужбовців, які скористалися його «послугами» з отримання статусу УБД.

Нагадаємо, торік на Житомирщині викрили лікаря військового госпіталю, який вимагав хабара від військового за призначення «правильної» групи інвалідності.