Начальник Держпродспоживслужби Запорізької області погорів на хабарі. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n158610-nachalnyk-derjprodspojyvslujby-zaporizkoyi-oblasti-pogoriv-na-habari.html

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Корупцію в Держпродспоживслужбі викрило Державне бюро розслідувань.

Співробітники ДБР затримали у Запоріжжі начальника Держпродспоживслужби області за вимагання грошей у підлеглого. Посадовець вважав, що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки. Про це 10 серпня повідомила прес-служба ДБР.

У відомстві відзначили, що начальник мотивував свою вимогу тим, що закон забороняє громадянам використовувати сільськогосптехніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери та аграрії області мають платити данину. Його затримали під час одержання чергового хабаря в сумі 8 тис. 250 дол. Під час затримання він намагався викинути гроші.

Раніше ДБР задокументувало отримання посадовцем ще 3 тис. дол.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині капітана Збройних сил підозрюють у створенні схеми видачі військовим статусу учасника бойових дій без фактичного їх перебування у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.