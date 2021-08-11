Twitter виплатив українцю 3,5 тис. дол. США за виявлені помилки

Українець отримав від Twitter винагороду за виявлені помилки

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Twitter виплатив винагороду в розмірі 3,5 тис. дол. США випускнику Києво-Могилянської академії та аспіранту дослідницького університету у Швейцарії (EPFL) Богдану Кулінічу, який виявив помилки в алгоритмі «помітності», котрий використовується для обрізання зображень і діє на основі штучного інтелекту.

Кулініч виявив, що цей алгоритм, намагаючись наголосити на тому, що він вважає найважливішим на зображенні, часто надає перевагу людям, які виглядають молодшим за віком та стрункішими, а також зі світлішим або більш теплим кольором шкіри. Про це повідомляє CNET.

Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які виглядають стрункими, молодшими, світлого або теплого кольору шкіри, гладкою текстурою шкіри та з жіночими рисами обличчя, — зазначив Кулініч.

За його словами, така упередженість алгоритму може призвести до дискримінації певних категорій людей та утвердження стереотипних стандартів краси.

У Twitter зазначають, що виявлена помилка є важливою, оскільки багато хто користується програмами з фільтрами краси, у яких фотографії обробляються перед публікацією у соцмережах.

Джерело: CNET