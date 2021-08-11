Twitter выплатил украинцу 3,5 тыс. долл. США за выявленные ошибки

Украинец получил от Twitter вознаграждение за выявленные ошибки

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Twitter выплатил вознаграждение в размере 3,5 тыс. долл. США выпускнику Киево-Могилянской академии и аспиранту исследовательского университета в Швейцарии (EPFL) Богдану Кулиничу, обнаружившему ошибки в алгоритме «заметности», который используется для обрезания изображений и действует на основе искусственного интеллекта.

Кулинич обнаружил, что этот алгоритм, пытаясь подчеркнуть, что он считает самым важным на изображении, часто отдает предпочитая людям, которые выглядят моложе возрастом и стройнее, а также с более светлым или более теплым цветом кожи. Об этом сообщает издание CNET.

Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, моложе, со светлым или теплым цветом кожи, гладкой текстурой кожи и с женскими чертами лица, — отметил Кулинич.

По его словам, такая предвзятость алгоритма может привести к дискриминации определенных категорий людей и утверждению стереотипных стандартов красоты.

В Twitter отмечают, что обнаруженная ошибка является важной, поскольку многие пользуются программами с фильтрами красоты, в которых фотографии обрабатываются перед публикацией в соцсетях.

Источник: CNET