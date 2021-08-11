«Сяоми» презентовала CyberDog. Фото: Xiaomi

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Ракурс

Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент своей электроники за счет CyberDog — четвероногого робота.

Этот робот создан как конкурент аналогичному устройству от американской корпорации Boston Dynamics. Новое устройство сейчас рассчитано исключительно на инженеров и программистов, работающих с роботами. Об этом сообщается на сайте TJournal.

В сети опубликовали видео, демонстрирующее возможности робота. Новинка может имитировать привычки настоящих домашних питомцев — «Кибердог» перемещается, подпрыгивает на механических лапах, наклоняется, а также попеременно двигает ногами и переворачивается. Кроме того, робот умеет выполнять различные стойки, имитируя команды «рядом», «сидеть», и даже способен давать лапу. Андроида научили следовать за владельцем и распознавать его по лицу. Разгоняется робот до 3,2 м/с, а весит 3 кг.

Представители «Сяоми» в ходе презентации отметили, что робопес оборудован 11 высокоточными датчиками, которые передают данные в режиме реального времени на нейронный чип для быстрой обработки. Стоимость новинки в Китае составляет 1 тыс. 541 долл. Робота выпустят ограниченным тиражом — 1 тыс. экземпляров.

Напомним, компания «Сяоми» порадовала поклонников романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере — выпустила 3D-книгу, в которой запечатлены более 70 классических сцен из разных частей фильма о юном волшебнике.

Источник: TJournal