Вулкан Этна в Италии внезапно «подрос»

Вулкан Этна. Фото: istock

https://racurs.ua/n158666-vulkan-etna-v-italii-vnezapno-podros.html

Ракурс

Вулкан Этна в Италии вырос после шести месяцев вулканической активности. Именно это сделало самый высокий действующий вулкан Европы еще выше.

Самый молодой и самый активный кратер знаменитого вулкана вырос до высоты 3 тыс. 357 м над уровнем моря. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии, расположенный в городе Катания.

Известно, что ориентировочно 50 эпизодов извержения пепла и лавы из устья кратера с середины февраля привели к изменению контура вулкана, размеры которого были рассчитаны по спутниковым изображениям.

Северо-восточный кратер Этны достиг рекордной высоты 3 тыс. 350 метров в 1981 году, но обрушение на краях уменьшило его до 3 тыс. 326 метров, они были зафиксированы в 2018 году. Кратер выпускает дым и пепел с февраля, при этом не являясь опасным для окружающих сел.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна выпустил мощные потоки лавы, выбрасывая их в воздух с громким ревом на итальянском острове Сицилия. Извержение произошло в ночь на 9 августа.