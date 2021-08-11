Вулкан Етна в Італії раптово «підріс»

Вулкан Етна. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n158666-vulkan-etna-v-italiyi-raptovo-pidris.html

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Вулкан Етна в Італії виріс після шести місяців вулканічної активності. Саме це зробило найвищий діючий вулкан Європи ще вищим.

Наймолодший і найактивніший кратер знаменитого вулкана зріс до висоти 3 тис. 357 м над рівнем моря. Про це повідомив Національний інститут геофізики і вулканології, розташований у місті Катанія.

Відомо, що орієнтовно 50 епізодів виверження попелу й лави з гирла кратера із середини лютого призвели до зміни контуру вулкана, розміри якого були розраховані за супутниковими зображеннями.

Північно-східний кратер Етни досяг рекордної висоти 3 тис. 350 метрів в 1981 році, але обвалення на краях зменшило його до 3 тис. 326 метрів, зафіксованих у 2018 році. Кратер випускає дим і попіл із лютого, при цьому не становить небезпеки для навколишніх сіл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна випустив потужні потоки лави, викидуючи їх повітря з гучним ревом на італійському острові Сицилія. Виверження сталося в ніч на 9 серпня.