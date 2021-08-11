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Ракурс
«Сяомі» презентувала CyberDog. Фото: Xiaomi

Xiaomi презентувала CyberDog — він вміє давати лапу та виконує команди (ВІДЕО)

11 сер 2021, 15:57
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Китайська компанія Xiaomi розширила асортимент своєї електроніки коштом CyberDog — чотириногого робота.

Цей робот створений як конкурент аналогічному пристрою від американської корпорації Boston Dynamics. Новий пристрій зараз розрахований виключно на інженерів і програмістів, що працюють з роботами. Про це повідомляється на сайті TJournal.

У мережі опублікували відео, яке демонструє можливості робота. Новинка може імітувати звички справжніх домашніх вихованців — «КіберДог» переміщається, підстрибує на механічних лапах, нахиляється, а також поперемінне рухає ногами і перевертається. Крім того, робот вміє виконувати різні стійки, імітуючи команди «поруч», «сидіти», і навіть здатний давати лапу. Андроїда навчили слідувати за власником і розпізнавати його по обличчю. Розганяється роботдо 3,2 м/с, а важить 3 кг.

Представники «Сяомі» у ході презентації відзначили, що робопес обладнаний 11 високоточними датчиками, які передають дані в режимі реального часу на нейронний чіп для швидкої обробки. Вартість новинки в Китаї становить 1 тис. 541 дол. Робота випустять обмеженим тиражем — 1 тис. екземплярів.


Нагадаємо, компанія «Сяомі» порадувала шанувальників романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера — випустила 3D-книгу, у якій відображені понад 70 класичних сцен з різних частин фільму про юного чарівника.

Джерело: TJournal

Джерело: Ракурс


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